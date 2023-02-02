Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girnede meydana gelen ölümlü kazanın ardından tutuklanan iki sürücü bugün mahkemeye çıkarıldı. Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Nadir Timuçin mahkemede olguları aktardı. Timuçin şahadetinde şunları söyledi: “01.02.2023 tarihinde, saat 23:15 sıralarında, Girne'de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde çift şeritli yol içerisinde doğu istikametine doğru 169 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Erdal ALTUNEL (E-39) yönetimindeki JL 777 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği neticesinde o esnada yolu Kuzey-Güney istikametinde karşıdan karşıya geçmekte olan yaya Birsen GÜLEŞ'e (K-46) çarpıp 26 metre savrulmasına neden olmuştur. Çarpma sonucu savrulan yaya yolun karşı şeridine düştüğü esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru dikkatsizce seyreden Mohd Sabet SAID (E-31) yönetimindeki KE 676 plakalı aracın önüne çarpmıştır. Kaza sonucu ağır yaralanan Birsen Güleş, kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Kazanın ardından Erdal Altunel olay yerinden kaçmıştır. Mobese kameralarından zanlının kullanımındaki araç tespit edilmiştir. Akabinde aracı zanlının sürdüğüne dair de tespit yapıldıktan sonra zanlı kazadan bir buçuk saat sonra polise gelerek teslim olmuştur. Kazayla ilgili soruşturma devam etmektedir. İncelenecek mobese kameraları, alınacak ifadeler mevcuttur. Ayrıca otopsi henüz yapılmamıştır ve bu yönde de rapor beklenmektedir. Yürütülen soruşturma aşamasında zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep ederim.”

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.