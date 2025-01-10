Ünlü şair Cemal Süreya’nın edebi yönü ve siyaset ile olan ilişkisi ele alınan çalıştay açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da katıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ) verilen bilgiye göre, çalıştay DAÜ Eğitim Fakültesi ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kıbrıs Mülkiyeliler Birliği ve Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı işbirliğinde düzenlendi.

Çalıştaya Milletvekili Şifa Çolakoğlu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Hasan Kılıç, Gazimağusa Belediye (GMB) Başkanı Süleyman Uluçay ve Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Lefkoşa Program Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş da katıldı.