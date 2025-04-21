Bellapais (Beylerbeyi) Köy Meydanı'nda gerçekleşecek etkinlikle ilgili bugün Bellapais Manastırı’nda basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısına Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi Meclis Üyesi ve Kültür Sanat Komitesi Başkanı Ziya Egemen Sencer, Girne Belediyesi Meclis Üyesi ve Turizm Komitesi Başkanı Mete Ünal Girgen, Kültür Sanat İşleri Şube Amiri Aysun Çelik, Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin ve belediye yöneticileri katıldı.

-Şenkul: “Tüm vatandaşlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyacağız”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 20’nci Kıbrıs İpek Koza Festivali’nin 3-4 Mayıs tarihleri arasında yenilenen Bellapais Köy Meydanı’nda yapılacağını söyledi.

"Festivalde çok keyifli zaman geçirileceğini şimdiden garanti ediyoruz.” diyen Şenkul, tüm vatandaşları ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını da kaydetti.

-Sahir: “Bu kültürün parçalarını çocuklar da tanımalı”

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir de konuşmasında, Kıbrıs İpek Koza Festivali’nin bu yıl 20’ncisini kutlayacaklarını belirterek, festivalin her yıl bir adım daha ileri gitmesinden duydukları gururu ifade etti.

Sahir, en büyük sıkıntılarından birisinin mekânsal sıkıntı olduğunu işaret ederek, bu yılki festivalin bir ölçüde daha iyi bir mekânda gerçekleştirileceği müjdesini verdi.

Festivalin başlama amacı hakkında da bilgi veren Sahir, organizasyonun sadece ipek böcekleriyle ilgili olmadığını, ipek böceklerinin çok yönlü halkalardan birisinin parçası olduğunu vurgulayarak, dut ağaçlarının da burada önemli rolleri bulunduğunu aktardı.

Sahir konuşmasında ipek böceklerinin insanlara kattığı zenginlikler konusunda da konuşarak, Kıbrıs’ın simgesi olan bu kültürün altın değerinde olduğunu kaydetti.

Kültürün parçalarını çocukların da tanımasını istediklerini aktaran Sahir, bu sayede daha kaliteli bir insan karakteriyle büyümenin faydalarını yaşayacaklarını dile getirdi.

-Sencer: “Festivalin en önemli etkinliği Kıbrıs’ın çiçekleri temasıyla ‘20. Yıl Koza El İşi Sergisi’”

Girne Belediyesi Meclis Üyesi ve Kültür Sanat Komitesi Başkanı Ziya Egemen Sencer program hakkında bilgi vererek, 3-4 Mayıs tarihleri arasında yapılacak festivalin 3 Mayıs’ta saat 14.00’te resmi açılışı olacağını duyurdu. Sencer, festivalin en önemli etkinliğinin ise Kıbrıs’ın çiçekleri temasıyla "20. Yıl Koza El İşi Sergisi" olduğunun altını çizdi.

Stantların sabah saat 10.00’da akşam saat 19.00’a kadar açık kalacağını belirten Sencer, bunlara ek olarak folklor ekibi gösterileri, Kıbrıslı sanatçıların konserleri, ipek böcekçiliğiyle ilgili bilgiler verileceğini söyleyerek, tüm halkı etkinliğe davet etti.

-Engin: “Festival alanında yapılan düzenlemelerle daha iyi bir yerleşim alanı kazandık”

Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin Festivalde kültürel eserlerini turist ve ziyaretçilerle buluşturacaklarını söyleyerek, bu yılın geçmiş yıllardan farklı olduğunu ifade etti.

Yeni düzenlemeyle çok daha rahat bir alanda kültürlerini sergileyebileceklerini aktaran Engin, başta Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Belediye Meclisi üyeleri olmak üzere çalışmaya katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Çelik: “Festivalin geliş ve gidişlerinde trafik düzenini oluşturabilmek için otobüs seferleri sağlanacak”

Girne Belediyesi Kültür Sanat İşleri Amiri Aysun Çelik de bu yıl 50’ye yakın standı alanda değerlendirmek istediklerini belirterek, stantlarda el işi, el ürünler, el sanatları, kültürel sanatlar, Kıbrıs mutfağından lezzetler olacağı bilgisini paylaştı.

Festivalin geliş ve gidişlerinde trafik düzenini oluşturabilmek için Baldöken Otoparkı'ndan her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ücretsiz otobüs seferleri sağlanacağını açıklayan Çelik, aynı zamanda uzak alanlara park eden misafirlerin festival alanına otobüslerle taşınacaklarını da belirtti.

Festival süresince halk dansları gösterileri, Kıbrıs manileri ve şarkı dinletisi, seramik çalışması, dut fidanı dikimi, salsa dans gösterisi, Latin dans gösterisi gibi etkinlikler yer alacak.

20. Kıbrıs İpek Koza Festivali 4 Mayıs Pazar akşamı Yağmur Özerem & Serhan Candaş konseriyle sona erecek.