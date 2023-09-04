Girne'de bir evden kedi çalındı, polis iki zanlıyı tutukladı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre "hırsızlık ve mülke tecavüz" olayı 31 Ağustos'ta gece yarısı meydana geldi.

Girne'de, Karaoğlanoğlu Caddesinde Osman Çağdan'ın evinde emaneten bulunan ve bakımını üstlendiği kedi, evin bahçesinden çalındı.

Polisin olayla ilgili soruşturmasında kedinin H.K. (E-22) ve B.A. (E-21) tarafından çalındığı tespit edildi.

Söz konusu şahıslar bugün Girne'de tespit edilerek tutuklandı . Polisin hırsızlıkla ilgili soruşturması sürüyor.