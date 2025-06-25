Girne’de, bugün ve dün meydana gelen iki trafik kazası yaralanma olmadan hasarla atlatıldı, iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, bu sabahın erken saatlerinde Tarık Yumuşak (E-24), yönetimindeki HJ 469 plakalı araçla dikkatsiz şekilde seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybedip sol şeride geçti. Araç, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Seçil Çınar (K-43) yönetimindeki YV 732 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

HJ 469 plakalı araç sürücüsü Tarık Yumuşak, alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddetmesinden dolayı tutuklandı.

- Alkollü sürücü tutuklandı

Girne’de, dün, 139 miligram alkollü içki tesiri altındaki Emre Özkaya (E-24), yönetimindeki HA 711 plakalı araçla dikkatsiz şekilde seyrederken virajda direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı. Araç, orta refüjün bordür taşları ile refüj içerisinde bulunan iki palmiye ağacına çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmadı.

HA 711 plakalı araç sürücüsü Emre Özkaya, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.