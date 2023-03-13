Girne’de faaliyet gösteren restoran ile halk sağlığını etkileyen ticari işletmeler yanında okul kantin ve mutfaklarının kontrolleri devam ediyor.

2 Ocak - 9 Mart tarihleri arsında Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından toplamda 351 işletme; genel hijyen, gıda güvenliği ve halk sağlığı uygulamaları ile ilgili olarak mercek altına alındı. Kişisel hijyen nedeniyle insan sağlığını etkileyen güzellik salonları ile berberler de hijyen kontrollerinden geçirildi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, genel ve gıda hijyeni kriterlerinin temel alındığı ve tamamen halk sağlığının korunmasına yönelik yapılan denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar durumunda ilgili işletmeler uyarılmakta ve yazılı süreli ihbarlar verilerek, düzenlemeler talep edilmektedir.

Yapılan kontrollerde yasal mevzuat ile ilgili eksikleri bulunan Nesil Macunları Depo ünitesi ile hijyen koşullarla yasal mevzuatta eksiklikleri bulunan Kasaba Cafe ve Tombik Yaprak Döner Restaurant olmak üzere toplam 3 tane gıda işletmesinin faaliyetleri durdurularak mühürlendi. Mühürlenmeye müteakip tüm eksiklerini gideren işletmeler, uygun hale geldiklerinden yeniden faaliyetleri izinlendirildi.

-Okullara Hijyen Operasyonu

Girne Belediyesi hudutları içerisinde bulunan tüm eğitim kurumlarının okul kantinlerinin hijyen denetimlerinin yapıldığı; genel alanlarda ise pest kontrol ile ilgili olan tüm zararlı vektörlerin mücadelesinin de tamamlandığı belirtilen açıklamada, ayrıca, bu yıl tüm orman çamları için son derece tehlikeli bir aşamaya gelen çam kese böceğine karşı okullarda bulunan çam ağaçlarının ilaçlamasının da yapıldığı kaydedildi.

-Rutin Kontroller Ve Cezalar

Belediyenin genel hizmetleri kapsamında olan halk sağlığının korunması adına yasal mevzuat ve bilimsel verilere dayandırılarak gerçekleştirilen hijyen kontrolleri kapsamında eksikleri bulunan 6 işletme yazılı olarak uyarıldı; 19 işletmeye de ayrıca eksiklerini gidermemesi halinde kapatma ihbarı verildi.

3 farklı market ve büfe işletmesinde ayrıca Belediye Açık pazarında bulunan bir kuruyemişçide tespit edilen ve insan tüketimine uygun bulunmayan muhtelif gıda ürünlerine de imha edilmek üzere sağlık ekipleri tarafından el konuldu. Yasal mevzuat ve hijyen ile ilgili eksiklikleri bulunan bir işletmeye ise toplam 20.344.50 TL para cezası kesildi.

-Şenkul: “Öncelikli amaç toplum sağlığı”

Belediyeler Yasası’nın geçen ocak ayı içerisinde güncellenmiş olması nedeniyle belediyelere verilen ceza kesme limitlerinin asgari ücrete endekslendiğini kaydeden Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bu nedenle cezai işlemlerde vatandaşın yüksek meblağlar ile mağdur olmaması adına; yasal sorumluluklarını kendilerine tanınan süre içerisinde gidermelerinin önemli olduğuna işaret etti.

Girne Belediyesi hizmetleri kapsamında yapılan resmi hijyen kontrollerinde öncelikli amacın toplum sağlığının korunması olduğuna dikkat çeken Şenkul, “yaşamı ve insani değerleri korumaya odaklı bir hizmet anlayışı ile Girne genelinde ticari veya kurumsal hizmetlerini sürdüren işletmeci ve esnafın tüm yasal mevzuat kriterlerini uygulamaları günlük yaşam döngüsü ve başarıyla çalışan bir düzen sağlanması açısından hepimiz için önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.