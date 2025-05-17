İŞ KAZASI

16.05.2025 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, Girne’de yapımı devam etmekte olan bir inşaat alanı içerisinde, perde duvar demirlerinin montesi yapıldığı sırada, vinç yardımı ile taşınan 5 metre uzunluğundaki demir bağlantısının koparak alanda çalışmakta olan Turhan BİÇER (E-53)’in sol ayağının üzerine düşmesi sonucu yaralanmıştır.

Adı edilenin kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde, sol ayağında kırık teşhisi nedeniyle yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.