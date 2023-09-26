Girne’de dün sabah 07.00’de evinden ayrılan ve bu sabah itibarıyla geri dönmeyen 13 yaşındaki Feride Geben aranıyor.

Basına kayıp çocuğun fotoğrafını da dağıtan Polis Basın Subaylığı, onu görenlerin en yakın polis merkezlerine bildirmesini istedi.