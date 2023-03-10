Girne’de dün 16.30 sıralarında telefon satışı yapan bir mağazaya müşteri olarak giden U.D (E-21) ve Ö.V (E-20) mağazada satışa sunulan 15 bin TL değerindeki cep telefonunu çaldı.

Polis, bahse konu şahısların tutuklandığını açıkladı.