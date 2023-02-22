Girne’de 1 Ocak-20 Şubat tarihleri arasında bir inşaat şirketinde çalışan S.H.’nin (E-39) şirkete ait bir evin kira bedeli ve havuz bakım ücreti olarak aldığı 740 ABD doları ile 400 TL nakit parayı, şirkete teslim etmeyip zimmetine geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

S.H.’nin Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde tutuklu olduğu bildirildi.

Öte yandan 2022 yılında Lefkoşa’da bir iş yerinde çalışan B.T.’nin (K-36) gerçekte olmayan toplam 10 şirketten sipariş varmış gibi gösterdikten sonra, şirkete ait ürünleri meçhul şahıs/lara satarak tahsil ettiği 358 bin 6 TL'yi iş yerine teslim etmeyip zimmetine geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

B.T. tutuklandı.