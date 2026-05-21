Girne ve İskele’de, dün kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, zanlı M.A.M.A’nın (E-26) kullanımındaki araçta ve evinde arama yapıldı. Aramalarda şahsın tasarrufunda toplam 805 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu.

Öte yandan, İskele’de ise, zanlı N.B’ye (E-26) ait çantada polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

İki ayrı meseleyle ilgili bahse konu şahıslar tutuklandı.

- 40 dönüm biçilmemiş arpa yandı

Gazimağusa’da Çanakkale Ağıllar bölgesinde, dün, meydana gelen yangında toplam 40 dönüm biçilmemiş arpa yandı.

Yangın, polis, itfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

- İkamet izinsiz altı kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen altı kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.