Girne Turizm Limanı'ndan dün ülkeye giriş yapan M.T.T’nin (E-25) tasarrufunda, gümrüğe beyan edilmemiş 106 elektronik nargile tespit edildi.
Polis basın bültenine göre bahse konu şahıs tutuklanırken elektronik nargileler emare alındı
Girne Turizm Limanı'ndan dün ülkeye giriş yapan M.T.T’nin (E-25) tasarrufunda, gümrüğe beyan edilmemiş 106 elektronik nargile tespit edildi.
Polis basın bültenine göre bahse konu şahıs tutuklanırken elektronik nargileler emare alındı
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