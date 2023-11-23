Girne Turizm Limanı'ndan dün ülkeye giriş yapan M.T.T’nin (E-25) tasarrufunda, gümrüğe beyan edilmemiş 106 elektronik nargile tespit edildi.

Ataoğlu: “Çevreyi hep birlikte korumak görevimizdir” Ataoğlu: “Çevreyi hep birlikte korumak görevimizdir”

Polis basın bültenine göre bahse konu şahıs tutuklanırken elektronik nargileler emare alındı