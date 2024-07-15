Girne Turizm Limanı'nda bu sabah uyuşturucu, tabanca ve mermi tespit edildi, iki kişi tutuklandı.

Mehmet Dursun İçin Başlatılan "Yaşam Destekçileri" Kampanyası Yüzde 45 Hedefine Ulaştı Mehmet Dursun İçin Başlatılan "Yaşam Destekçileri" Kampanyası Yüzde 45 Hedefine Ulaştı

Polisten yapılan açıklamaya göre bugün saat 08:30 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda, Lefkoşa ve Girne Polis Müdürlükleri ile Narkotik ve Kaçaklığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan Nokta Operasyonu kapsamında, ülkeye giriş yapan B.U.(E-23) ile M.T.’nin (K-46) üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada, B.U.’nun tasarrufunda yaklaşık 1 kilogram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, tabanca, tabancalara ait 3 şarjör ve 30 canlı mermi tespit edildi.

B.U. ve M.Y. tutuklandı.

Kaynak: rss