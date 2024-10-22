Girne-Tatlısu Anayolu’nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesiyle yaşanan kazada üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 20.30 sıralarında Nigora Juraboeva (K-30) yönetimindeki LL 407 plakalı salon araç ile Tatlısu’ya doğru giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti ve Fatma Uzmaner (K-22) yönetimindeki LE 257 plakalı salon araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yana savrulan LE 257 plakalı araç, yolun sağındaki çelik bariyerlere çarpıp dururken, ileriye doğru savrulan LL 407 plakalı araç Doğukan Erdoğan (E-25) yönetimindeki SB 903 plakalı salon araca da çarptıktan sonra bankette tavanı üzerine durdu.

Kazada yaralanan üç sürücü de kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.