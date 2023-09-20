Girne Özgürada Lions Kulübü, Alzheimer Günü nedeniyle yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Merkez Lefkoşa’da Alzheimer hastalarına terapi amaçlı etkinlik düzenleyecek.

Girne Özgürada Lions Kulübü 2023-2024 Dönem Başkanı Betül Peyravi konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, projenin, Alzheimer’e dikkat çekmeyi, farkındalık yaratmayı ve Alzheimer hastalarının bir araya gelip, keyifli ve kaliteli zaman geçirerek, zihinsel rehabilitasyonlarına katkı koymayı hedeflediğini belirtti.

Peyravi, projeye, başta Seramik Sanatçısı Leman Cankat, Alzheimer Derneği, Lefkoşa Türk Belediyesi, Hediyem Su, Lions dostları ve üyelerinin destek verdiğini ifade etti.

Kulübün, toplumun sosyal ve kültürel gelişimine yönelik tüm ihtiyaçlar için karşılıksız projeler geliştirdiğini kaydeden Peyravi, Girne Özgürada Lions Kulübü’nün bağlı olduğu Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nin, dünyada yaklaşık 1 milyon 500 bin gönüllü üyesi ile toplum ihtiyaçlarına yönelik karşılıksız hizmet ürettiğini belirtti.

Peyravi, dünyada ve Kuzey Kıbrıs’taki 18 Lions Kulübünün, “Nerede bir ihtiyaç varsa, orada bir Lion vardır” sloganıyla insanlara el uzattığını ifade etti.