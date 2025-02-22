Polisten verilen bilgiye göre, Kaza,Siamak Amırjalolmojde'nin (E-62), yönetimindeki UG 286 plakalı araçla, Girne-Küçük Erenköy Anayolu üzerinde, Küçük Erenköy istikametine doğru seyrettiği sırada, Evergreen Sitesi bölgesinde, önünde seyrederken sağa sinyal verip dönüşe geçen İmran Khan (E-40) yönetimindeki RB 260 plakalı aracı, geçmeye çalışmasınla oldu.

Kazada yaralanan İmran Khan ve UG 286 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mahnaz Delf (K-61) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mahnaz Delf’in bel kemiğinde kırık teşhis edildi, tedavisinin ardından taburcu edildi. İmran Khan’da ise beyin kanaması ve bel kemiğinde kırık teşhis edildi. Tedavisinin ardından Nöroloji Servisinde müşahede altına alındı. Siamak Amırjalolmojde de tutuklandı.

-Lefkoşa’da alkollü sürücü kaza yaptı

Lefkoşa’da ise dün gece, Kayra Sururi (E-25) yönetimindeki KH 465 plakalı salon araçla, Enver Paşa Sokak’ta seyrederken, yolun solunda kaldırım üzerinde park halinde bulunan RZ 788 plakalı salon araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Sururi’nin 208 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirtildi. Sururi, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.