Girne Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Tüzel, yazısından dolayı dava açılan Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir’e destek belirtti.

Yazılı açıklama yapan Tüzel, “Düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik bu davanın Kıbrıslı Türkleri susturma ve korkutmaya yönelik olduğu ortadadır. Anayasa’da açıkça düşünce ve ifade özgürlüğünün koruma altında olduğu gerçeği ortadayken ülkemiz farklı bir noktaya getirilmek istenmektedir.” ifadelerini kullandı.

Açılan bu ceza davasını, özelde Basın Sen Başkanı Ali Kişmir’e genelde ise Kıbrıs Türk toplumuna yönelik “bir saldırı olarak gördüklerini” söyleyen Tüzel, düşünce ve ifade özgürlüğünün her şekilde ve durumda engellenmesine karşı olduklarını belirtti.