Girne Belediyesi tarafından düzenlenecek Girne Çarşı Şenliği kapsamında, şehir merkezindeki bazı yollar 30 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasında 17.00 – 23.00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak.

-Trafik düzenlemeleri...

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ziya Rızkı Caddesi’nin bir kısmı, Canbulat Sokak, Atatürk Caddesi, Ersin Aydın Sokak ve Anafartalar Sokak’ta trafik akışı geçici olarak durdurulacak.

Atatürk Caddesi’nin haritada belirtilen bölümü tek yön olarak açık kalacak; Korutürk Sokağı’nda ise trafik kuzeyden güneye yönlendirilecek.

Yetkililer, sürücülerin trafik işaretlerine ve görevli ekiplerin yönlendirmelerine uymalarını istedi.

-Kaldırımda ürün teşhirine izin...

Belediye ayrıca bölgedeki işletmelere yönelik duyuruda bulunarak, etkinlik süresince indirimli ürünlerin kaldırımlarda sergilenebileceğini, ancak bu uygulamanın yayaların geçişini engellemeyecek şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.