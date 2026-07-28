Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Yetişkin Kadın Halk Dansları Ekibi, Türkiye'nin Nevşehir iline bağlı Ürgüp ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kapadokya Dünya Dans Festivali'nde "En İyi Koreografi" ve "En Geleneksel Halk Dansları Ekibi" ödüllerini kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekip 12 ülkeden yaklaşık 400 dansçının katıldığı festival kapsamında düzenlenen kortej, açık hava gösterileri, kültürel etkinlikler ve uluslararası buluşmalarda da yer aldı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu kültürünü yaşatan toplumların geleceğe daha güçlü yürüdüğünü belirterek, ekibin uluslararası bir organizasyonda iki önemli ödülle dönmesinin büyük gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Kültür ve sanat çalışmalarına verdikleri desteği artırarak sürdüreceklerini kaydeden Tuğlu, halk dansları ve geleneksel değerlerin uluslararası platformlarda tanıtılmasına devam edeceklerini vurguladı. Tuğlu, başarıda emeği bulunan halk dansları ekibini, eğitmenleri ve katkı koyan herkesi kutladı.