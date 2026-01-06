Lapta ve Karaoğlanoğlu'nda eş zamanlı operasyonda ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan konuyla ilgili açıklama şöyle:

"05.01.2026 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Lapta ve Karaoğlanoğlu'nda eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan çok sayıda kağıt parçaları ele geçirildi. Operasyon kapsamında Y.Y. (E-34), M.K.(E-49) ve Z.Ö. (E-45) zanlı olarak tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir."