Girne bölgesinde alkollü iki sürücü, iki farklı trafik kazasına sebep oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 171 miligram alkollü İrem Güngör (K-26), dün saat 23.00 sıralarında, Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, yönetimindeki YD 372 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan dışarıya çıktı.

Güngör aracıyla, park halindeki Ecem Laika Demirel (K-19) yönetimindeki LF 491 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

YD 372 plakalı araç sürücüsü İrem Güngör, alkollü araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

-Alkollü sürücü anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye çıktı

Alsancak’ta sabaha karşı saat 03:30 sıralarında, Şehit Sıtkıye Abdullah Ekinci Sokak üzerinde, 149 miligram alkollü Temel Batuhan Balakçı (E-24), yönetimindeki EV 575 plakalı araçla güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Karaoğlanoğlu Caddesine giriş yaptı.

Balakçı, o esnada aynı cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Murat Çağ (E-58) yönetimindeki NC 441 plakalı kamyonetin sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu Murat Çağ ile Temel Batuhan Balakçı yaralanarak, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde kaldırıldı.

İlkyardım tedavisinin ardından Çağ taburcu olurken, Balakçı sağ ayak topuğu ile burnunda kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.