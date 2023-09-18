Girne Belediyesi’nin 'Girne Arkın Group Fest 23' kapsamında düzenlediği 'Çocuk Etkinlikleri' dün yapıldı.

Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda 17.00 – 21.00 arasında yapılan etkinlikte şişme oyun parkı, yüz boyama, maskotlar, palyaçolar eşliğinde oyun oynama, balon dağıtımı gibi aktivitelerin ücretsiz olarak çocuklara sunuldu.

Ayrıca organizasyon boyunca açık olan yeme içme stantları da gerek velilerin, gerekse çocukların beğenisine sunuldu.

-Festivalde bu hafta Ziynet Sali ve Santana Tribute Band...

'Girne Arkın Group Fest 23'de yarın akşam Ziynet Sali ve LTB Orkestrası sahne alacak. Konser saat 21.00'de Girne Amfitiyatro'da verilecek. Çarşamba günü ise ilk kez hayat bulacak olan ve dünyanın birçok yerinden sanatçıların yer alacağı 'Girne Belediyesi 1. Uluslararası Müz-ler Sanat Sempozyumu', Ramadan Cemil Meydanı'nda başlıyor.

Aynı gün Girne Sanat Galerisi'nde 'Ergün Arda Seramik Sergisi' sanatseverlerle buluşuyor. Yine Ramadan Cemil Meydanı'nda saat 20.30'da başlayacak 'Serdar Tuksal Band' konseriyle gün son buluyor.

Perşembe gününün ilk etkinliği 'Gastro Show Söyleşi ve Tadım Etkinliği' saat 18.00'de Girne Sanat Galerisi'nde başlıyor. Perşembe akşamı ise TC Devlet Tiyatroları'nın sahneye koyduğu "Rumuz Goncagül" isimli oyun saat 21.00'de Girne Amfitiyatro'da seyirci ile buluşuyor.

Cuma günü ise ziyaretçiler 'Gastro Show Kıbrıs Şarabı ve Bağ Ürünleri Tadım Etkinliği' ile saat 16.00'da Ramadan Cemil Meydanı'nda buluşuyor. Saat 20.30'da ise yine Ramadan Cemil Meydanı'nda Yrd. Doç. Dr. Deniz Sever'in Piyano Resitali' verilecek. Cumartesi günü ise 'Wine Fest' özel etkinliği olan 'Santana by Latin Power Tribute Band' konseri, Girne Amfitiytro'da saat 21.00'de yapılacak