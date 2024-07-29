Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne bağlı Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin yaz tatili etkinlik programları, ağustos ayında devam ediyor.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı boyunca her hafta sonu çeşitli atölyelerle yapılan 5-12 yaş yaz tatili programı tamamlandı. Yaz tatili etkinlik programı 8-13 yaş grubu ile devam edecek.

Eğitmenler Deniz Poyrazoğlu, Nevin Halis ve Sosyal İşler personeli eşliğinde hayat bulan etkinlikler, eski Girne Belediye binasında bulunan Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkez’inde ücretsiz olarak yapılacak.

25 Ağustos Pazar günü ise hem 5-8 yaş ve 9-13 yaş grupları için Survivor Yarışması düzenlenecek.

Etkinlik programı şu şekilde:

“3 Ağustos Cumartesi: 11.00 - 12.00: El İşi Atölyesi, 12.00 - 13.00: Takı Tasarım Atölyesi, 13.00 – 14.30 Rodin Müzesi Gezisi (Eğitmen: Nevin Halis)

4 Ağustos Pazar: 11.00 – 12.30: 1 Resim 1 Ressam (Fikret Mualla) (Eğitmen: Nevin Halis), 12.30 - 14.00: Yaratıcı Sanat Atölyesi

10 Ağustos Cumartesi: 11.00 – 12.00: Kendi Maskeni Tasarla, 12.00 – 13.00: Toka Atölyesi, 13.00 - 14.30: Yaratıcı Sanat Atölyesi

11 Ağustos Pazar: 9.30 – 11.30: Antik Liman ve Girne Kalesi Gezisi

17 Ağustos Cumartesi: 11.00 – 12.00: Magnet Atölyesi, 12.00 – 13.00: Tatlı Atölyesi, 13.00 – 14.30: Yaratıcı Sanat Atölyesi

18 Ağustos Pazar: 9.30 – 11.30: Antik Liman ve Girne Kalesi Gezisi

24 Ağustos Cumartesi: 11.00 – 12.00: Çerçeveni Yarat Atölyesi, 12.00 – 13.00: Yaratıcı Sanat Atölyesi, 13.00 14.30: Takı Tasarım Atölyesi

25 Ağustos Pazar: 10.00 – 12.00: 5-8 Yaş Survivor Yarışması, 13.00 – 15.00: 9-13 Yaş Survivor Yarışması

Belediyeden yapılan açıklamada, etkinlikler için kayıt yaptırılması gerektiği, kayıtların 0392 815 16 08 ve 0539 112 63 63 numaralı telefonlar aranarak yapılabileceği belirtildi.