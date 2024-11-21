Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi, "Çocuk Haklarının Sanat ile İfadesi" başlıklı etkinlik düzenledi.

Belediye'den verilen bilgiye göre, 7 - 10 yaş arası çocuklara yönelik etkinlik dün saat 15.00'de Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde (Eski Girne Belediye Binası) başladı.

Nevin Halis ve Eliz Beyaz eğitmenliğinde, 35 çocuğun katılımıyla yapılan etkinlik yaklaşık 2 saat sürdü. Etkinlik kapsamında ‘Yaratıcı Masal Atölyesi’, ‘Resim Atölyesi’ ve ‘Seramik Atölyesi’ olmak üzere üç farklı sanat atölyesi sunuldu.