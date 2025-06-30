Girne Belediyesi'nin, sokak hayvanlarının nüfus kontrolü ve sağlığı amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında kısırlaştırdığı köpek sayısı bin oldu.
Tatar: "İki devletli bir anlaşma gerçekçi ve sürdürülebilir bir anlaşma zeminidir"
İçeriği Görüntüle
Girne Belediyesi Sağlık Şubesi Sorumlusu Müdür Muavini Naile Soyel yaptığı açıklamada, Girne’de sokak hayvanlarının hem sağlıklı hem de güvenli bir ortamda yaşamaları için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.
Soyel, “Kısırlaştırma, hem sokak hayvanlarının refahı hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Bu kapsamda çalışmalarımızı daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.