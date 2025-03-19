Girne Belediyesi, sağlıklı yaşam sürülmesini teşvik etmek amacıyla yoga dersleri düzenliyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre,16 Mayıs Cuma günü başlayacak program kapsamında klinik pilates, hamile yogası ve çocuk yogası dersleri verilecek. Ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikler, her cuma Girne Belediyesi Leymosun Kültür Evi’nde gerçekleşecek.

Klinik pilates ve hamile yogasına katılmak isteyen vatandaşların devlet hastanesinden doktor raporu almaları gerekiyor. Detaylı bilgi ve kayıt için 0548 852 21 24 numaralı telefon üzerinden Girne Belediyesi Sosyal İşler Bölümü’ne ulaşılabilir.