Girne Avcılık Atıcılık ve Spor Kulübü, 2 Mart, 16 Mart ve 6 Nisan’da, 3 tarihli Okçuluk Salon Turnuvası düzenliyor.

Yapılan açıklamaya göre, bu turnuvalar sonucunda başarılı olan sporcular Türkiye de düzenlenecek yarışmaya katılma hakkı kazanacak.

Okçuluk şenliği çerçevesinde düzenlenecek turnuvaya Okçuluk sporu ile uğraşan tüm sporcular ve Kulüp/Derneklerin davetli olduğu belirtildi.

Girne Anafartalar Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek turnuvalarla ilgili detaylı bilginin, Girne Avcılık Atıcılık ve Spor Kulübü’nden alınabileceği kaydedildi.