Gine'de hafta başında meydana gelen yakıt deposundaki patlama nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Hükümetten yapılan açıklamada, başkent Konakri'de yakıt deposunda yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e, yaralı sayısının da 241'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, çok sayıda kayıp ihbarı alındığı ve bazı cesetlerde kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Dün, patlamada hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Patlama nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı en son 18, yaralıların sayısı da 200 olarak duyurulmuştu.

Konakri'de bir yakıt deposunda 18 Aralık'ta meydana gelen patlama, başkentin birçok bölgesinde hissedilmiş, olaydan sonra başkentte eğitime birkaç gün ara verilmişti.

Senegal ve Mali, yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek üzere ülkeye ekip göndermişti.