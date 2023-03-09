Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), köylerdeki kadınların kazanç elde etmesi adına satış ve eğitim merkezi olarak topluma kazandırdıkları Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi’nin (Gİ-KA KOOP) Evkaf tarafından sağlanan ve Gİ-KA KOOP tarafından da restore edilen vakıf binasını tanıttı.

Eski Lefkoşa Tren İstasyonu’nda yer alan binanın tanıtım etkinliğiyle ilgili açıklama yapan Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, iyi durumda olmayan tarihi bir eseri aslına uygun olarak restore eden ve tüm bölgelerdeki kadınların ürettiklerini satabildikleri bir yer haline getiren GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ve restorasyonu başarılı bir şekilde yapan mimar Özge Özbekoğlu’nu tebrik etti.

Benter, örnek bir projenin uygulandığını ifade ederek, “Tüm toplum açısından çok önemlidir. Böylelikle hem topluma fayda sağlanabiliyor hem de tarihi eserlerimize güzel bir fonksiyon kazandırabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

İbrahim Benter, Kıbrıs’ta kurulan 2 bin 200’den fazla vakfın en az yarısının kadınlar tarafından kurulduğuna işaret ederek, “Anlıyoruz ki geçmişte olduğu gibi hem gündelik hem de sosyal hayatta kadınlarımızın önemi son derece önemlidir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle GİKAD‘ı ve emek veren tüm kadınlarımızı tebrik ediyoruz” diyerek sözlerine son verdi.