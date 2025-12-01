Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 30. Olağanüstü Kurultayı’nda, genel başkanlığa seçilen Sıla Usar İncirli’yi kutladı.

GİKAD yazılı açıklamasında, İncirli’ye yeni görevinde başarılar diledi, ülke için hayırlı olmasını temenni etti.

“Bir kadının köklü bir siyasi partinin genel başkanlığına gelmesinden büyük gurur duyuyoruz” diyen GİKAD, kadınların yalnızca ekonomide ve üretimde değil; siyasette, karar alma mekanizmalarında ve ülkenin geleceğine yön veren tüm süreçlerde etkin ve belirleyici olmasının, kuruluş misyonunun temelini oluşturduğuna vurgu yaptı.

GİKAD, “İnanıyoruz ki, kadınların temsil gücünün arttığı, karar masalarında daha fazla yer aldığı bir siyaset kültürü; şeffaflığı, adaleti, sosyal duyarlılığı ve sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirecektir. Bir kadının bir siyasi partinin lideri olarak ülke yönetimine yön vermesi; kapsayıcı, diyaloga açık ve toplumun tüm kesimlerini gözeten bir siyaset anlayışını büyütecek önemli bir fırsattır” ifadelerini kullandı.