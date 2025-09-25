“Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı teşkilat yapısında gıda mühendislerine yer verilmemesi, sektörün en temel denetim mekanizmalarını zayıflatıyor”

KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkan Beste Oymen, "25 Eylül Gıda Mühendisleri Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, gıdanın, bir ülkenin bağımsızlığı ve toplum sağlığının temeli olduğunu belirtti.

Ülkede bu stratejik mesleğin "görmezden gelindiğini, mühendislerin hak ettikleri değeri" alamadığını söyleyen Oymen, "Gıda mühendisleri olmadan güvenli gıda olmaz, güvenli gıda olmadan da sağlıklı toplum olmaz. Gıda mühendislerini yok saymak, halkın sağlığını hiçe saymaktır.” dedi.

Oymen, 25 Eylül Gıda Mühendisleri Günü’nde yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Gıda, bir ülkenin bağımsızlığı ve toplum sağlığının temelidir. Güvenilir gıdaya erişim yalnızca bir birey hakkı değil, aynı zamanda ulusal güvenlik meselesidir. Bu zincirin en kritik halkası ise gıda mühendisleridir. Gıda mühendisleri üretimden tüketime kadar her aşamada bilimin ışığında çalışarak halk sağlığını korur, kaliteyi güvence altına alarak sürdürülebilir bir üretimi sağlamak için çalışmaktadır. Ancak ülkemizde bu stratejik meslek görmezden gelinmekte, mühendisler hak ettikleri yeri ve değeri bulamamaktadır.”

- “Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı teşkilat yapısında mühendislere yer verilmemesi halk sağlığı açısından önemli riskler yaratıyor”

Oda Başkanı Oymen, ülkede gıda mühendislerinin durumuna ve karşılaştıkları sorunlara ilişkin bazı tespitlerini de paylaştı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın teşkilat yapısında gıda mühendislerine yer verilmemesinin, sektörün en temel denetim ve düzenleme mekanizmalarını zayıflattığını belirten Oymen, “Oysa bu bakanlık; üretimden ithalata, çiftlikten sofraya uzanan gıda zincirinin güvenliğinden birinci derecede sorumludur. Tarım politikalarının belirlenmesi, hayvansal ve bitkisel üretimin denetlenmesi, gıda işletmelerinin kayıt ve kontrol süreçleri doğrudan bu bakanlığın görev alanındadır. Bu kritik görevlerin gıda mühendisleri olmadan yürütülmeye çalışılması, gıda güvenliği zincirinde ciddi boşluklar doğurmakta ve halk sağlığı açısından önemli riskler yaratmaktadır.” dedi.

-“Sağlık Bakanlığı’nda gıda mühendisi sayısı yetersiz…”

Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan gıda mühendisinin sayısının “yetersiz” olduğunu belirten Oymen, ilçelerde ise gıda mühendisinin bulunmamasının, yerel düzeyde gıda denetimlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini zorlaştırdığını savundu.

Oymen ayrıca, Girne ve Gazimağusa gibi liman kentlerinde de gıda mühendislerinin görev almamasının, bu bölgelerdeki “denetim kapasitesini sınırladığını” belirterek, “Oysa liman kentleri, ülkemize giren ve çıkan gıdaların kontrolü açısından stratejik öneme sahiptir. Bu noktalarda gıda mühendislerinin etkin şekilde görev alması, gıda güvenliği zincirinin güçlenmesi için büyük önem taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.

- Özel sektörde çalışan mühendisler düşük ücret, uzun mesai saatleri ve iş güvencesi eksikliği ile mücadele ediyor

Özel sektörde çalışan meslektaşlarının düşük ücret, uzun mesai saatleri ve iş güvencesi eksikliği ile mücadele ettiğini belirten Oymen, şunları kaydetti:

“Böylesine stratejik öneme sahip bir meslek, ülkemizde hak ettiği değeri göremediği için gıda mühendisleri yavaş yavaş sektörden kopmakta, başka alanlara yönelmek zorunda kalmaktadır. Bu yalnızca meslektaşlarımız için değil, toplum sağlığı için de büyük bir kayıptır. Çünkü gıda mühendisleri sektörü terk ettikçe, güvenli gıda da halkın sofrasından uzaklaşmaktadır. Unutulmamalıdır ki gıda mühendisleri olmadan güvenli gıda olmaz, güvenli gıda olmadan da sağlıklı toplum olmaz. Gıda mühendislerini yok saymak, halkın sağlığını hiçe saymaktır. Bu bilinçle, 25 Eylül Gıda Mühendisleri Günü’nde, emeğiyle halk sağlığını koruyan tüm meslektaşlarımızı selamlıyoruz.”