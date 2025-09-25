Gazimağusa’da dün meydana gelen trafik kazasında dikkatsiz sürüş yapan sürücü, park halindeki araca çarptı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün 17.30 sıralarında Kurtalan Sokak’ta, Doğukan Doğan (E-27) yönetimindeki JS 169 plakalı çift kabin araçla kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bir evin önünde park halinde bulunan Dilber Enginpınar (K-40) sorumluluğundaki KN 538 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle geriye doğru savrulan KN 538 plakalı araç, konu evin bahçe duvarına da çarptı.

Polis açıklamasında, kaza sonucu yaralanan JS 169 plakalı araç sürücüsü Doğukan Doğan’ın, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilkyardım tedavisinin ardından taburcu olduğu belirtilirken, mal sahibinden izinsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandığı kaydedildi.