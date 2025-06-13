Tarım Dairesi, haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İki yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden alınan 16 numunenin 16’sı da temiz çıktı.

Yerli ürünlerde ise 10 numunenin 8’i temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye rastlandı.

Güzelyurt sakini Mehmet Gence’ ye ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Cengizköy sakini Özhan Gönül’ e ait maydanozda da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.