Gıda analizlerinde ithal ve yerli domatesle, ithal elmada limit üstü, yerli biberde ise tavsiye dışı bitki koruma tespit edildi.

Tarım Bakanlığı, 10-16 Mayıs tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerde yaptığı analizler sonuçlarını açıkladı.

İthal ürünlerden alınan 35 numunenin 33’ünüm temiz çıktığı, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye rastlandığı belirtildi. Köşe Tic. Ltd ait elmada (Granny) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Menteş Kardeşlere ait "cherry" domateste limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

Yerli ürünlerden alınan 20 numunenin 17’si temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 , tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 numuneye rastlandı. Gazimağusa sakini Ayşe Saz’a ait acı biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi. Güzelyurt sakini Ceren Andaç’a ait domateste ve Lapta sakini Mehmet Dolmacı’ya ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.



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