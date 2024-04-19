Güney Kıbrıs’ın, Lübnan’dan son dönemde yoğun şekilde gelen mülteci teknelerini engellemek adına gittiği politika değişikliği çerçevesinde, teknelere açıkta müdahale edilerek geri gönderilmeleri uygulamasının sonuç verdiği, önceki gün müdahale edilen teknelerin Lübnan’a döndüğü bildirildi.

Politis gazetesi, “Önlemler Konusunda Tepkiler - Geri Gönderme Konusundaki Eleştirileri Reddediyorlar” başlıkları altında verdiği haberinde, Lübnan kıyılarından Güney Kıbrıs’a yönelen mülteci teknelerinin geri gönderilmesi faaliyetlerine ilişkin Rum kamuoyundaki eleştirilerin Rum hükümeti tarafından dün yapılan açıklamalarla reddedildiğini yazdı.

Gazete, salı sabahı RMMO ve Rum sahil güvenliğine ait botların, Kıbrıs açıklarında tespit edilen 5 mülteci gemisine müdahalede bulunduklarını, teknelerin alınan önlemler konusunda bilgilendirildiklerini ve teknelerin nereye yöneleceklerine ilişkin yaşanan karmaşa sonrasında ise Lübnan’a geri döndüklerini belirtti.

Hristodulidis hükümetinin bu uygulamasının, mültecilerin “geri itilmesi” anlamına geldiği şeklinde eleştirilere maruz kaldığını aktaran gazete, İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun ise dün yaptığı açıklamayla “yaptıkları şeyin uluslararası hukuka uygun olduğunu” savunduğunu vurguladı.

Yoannu, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin deniz sınırlarının ve çıkarlarının korunmasına ilişkin konulara dair şu anda herhangi bir yorum yapmak istemediğini” de belirtirken, bir soru üzerine ise teknelerin Lübnan’a sağ salim döndüğünü ifade etti.

Alithia gazetesi ise “Pushbacks Yaptık mı Yapmadık mı?” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Kıbrıs açıklarında, uluslararası sularda tespit edilen beş gemiye, uluslararası hukuka aykırı olan “geri itme” (pushback) uygulanıp uygulanmadığı konusunda soru işaretleri olduğunu yazdı.

Gazete, Hükümet Sözcüsü Vekili Yoannis Andoniu’nun dün yaptığı açıklamada, geri itme yaptıkları suçlamalarını reddederek mültecilere yönelik tutumlarının insani olmaya devam edeceğini söylediğini yazdı.

Andoniu; “hedeflerinin bu insanları avlamak ya da cezalandırmak değil yaşam alanını korumak olduğunu” belirtirken, operasyon konusunda kamuoyunun bilgilendirilmemesi konusundaki sorulara da yanıt verdi.

Andoniu ayrıca, operasyonun gizli olmadığını ancak kamuoyuna bilgi verilmesi ve basında yer alması halinde, Lübnan basın yayın organlarının bir- iki saat içerisinde habere yer vererek kendi hükümetleri üzerinde, mültecilerin geri kabul edilmemesi yönünde baskı oluşmasını sağladıklarını, böylece bir kısır döngü içerisine girildiğini iddia etti.

Gazete, hükümet yetkililerinin, 5 geminin de Lübnan’a döndüğünü açıklamasına karşın Lübnan yerel kaynaklarının, sadece 3 geminin geri döndüğüne ilişkin bilgiler verdiklerini de vurguladı.