Özdenefe: “Denetim günlerinde muhalefet milletvekilleri ciddi sıkıntı yaşıyor… Hükümetten muhatap yok”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda muhalefet ve hükümet milletvekillerinin atışması ve sözünün dinlemediği gerekçesiyle oturuma ara veren Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, denetim günlerinde muhalefet milletvekillerinin muhatap bulmada sorun yaşadığını söyledi.

Özdenefe, çok az sayıda bakanın muhataplarının sorularına cevap verdiğini, konu başlığını sunan birçok muhalefet vekilinin Genel Kurul’da hükümetten muhatap bulamadığını dile getirdi.

Genel Kurul’un doğası gereği makul sürede muhalefete de, iktidara da karşılıklı konuşulması konusunda müsaade ettiğini ancak sınırın dışına çıkılmamasını isteyen Fazilet Özdenefe, Devrim Barçın ve Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın üst üste konuşması nedeniyle söylediklerinin ayırt edilemediğini ifade etti.

Özdenefe, konuşması sırasında ayakta duran Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’i yerine oturması için uyardı.

-Dinçyürek..

Sağlık Bakanı Dinçyürek ise “Sayın Özdenefe yönettiğiniz oturumların takipçiniz olacağım, herhangi biri ayaktaysa, herhangi biri yanındakiyle görüşüyorsa ve uyarı yapmıyorsanız, ben sizi uyaracağım” dedi.

Özdenefe, bunun üzerine oturuma 10 dakika ara verdi.

-Barçın ve Berova konuştu

Oturuma ara verilmeden önce Maliye Bakanı Özdemir Berova, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alarak CTP milletvekili Devrim Barçın’a yanıt verdi.

Berova, Barçın’ın eleştirileri üzerine, gerekli araştırmanın yapılacağını ve bir sorun varsa gerekli yasal düzenlemenin Meclis’e gönderileceğini belirtti.

Maliye Bakanı Berova, Barçın’ın söylediği sözleşmeli personelle ilgili notu da aldığını, bu konuda da araştırma yapılacağını söyledi.

-Barçın

Yeniden kürsüye çıkan CTP milletvekili Devrim Barçın, Maliye Bakanı’nın yanıtını eleştirerek, Meclis’te yasama faaliyeti yapıldığını, bunlara uyulması gerektiğini belirtti. Zaman zaman Barçın ve Maliye Bakanı Berova ses yükseltti.

Barçın, vatandaşın güveninin erozyona uğratıldığını savunarak, Maliye Bakanı'na Gümrük ve İstihsal Yasası üzerinde fiyat artışı yapma yetkisini nerden bulduğunu sordu.

Yerinden söz alan Berova, ana muhalefetin rakamlarla ilgili görüşünü sordu.

Barçın, “Biz yasaya uymadık, siz bu rakamlarından mutsuz musunuz diye mi soruyorsunuz? Siz yasanın öngördüğü üst limiti nasıl aştığınızı söyleyiniz. Yasaya aykırı tüzük yapıyorsunuz, yargılanacaksınız” diye konuştu.

İlaç Eczacılık Dairesi ile ilgili ihaleye de işaret eden Barçın, “Biz ihalenin zorunlu ve özel şartlarını yerine getirmeyenlere Sağlık Bakanlığı olarak onay vermeyeceğiz diyemiyorsunuz” diye konuştu.

Bunun üzerine Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de yerinden söz alarak Barçın’ı yanıtlamak istedi.

Konuşmaların karşılıklı olmasıyla Fazilet Özdenefe vekilleri uyardı ve oturuma ara verdi.