Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı tamamlandı.

Genel Kurul’da milletvekilleri güncel konuşmalar yaptı. Bu çerçevede CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay söz aldı.

-Uluçay

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” başlıklı konuşma yaptı.

İran – İsrail savaşının belirsizliğinin ekonominin aleyhine olma ihtimali yüksek sonuçlar doğacağını belirten Uluçay, bu durumun riskleri artırdığını anlattı. Bu durumun ülkede de çeşitli konuların gündeme gelmesine sebep olduğunu söyleyen Uluçay, olumsuz gelişme ihtimallerinin endişe yarattığını belirtti.

Antalya Turizm Komitesi’nin Türkiye’de yaz sezonu boyunca akaryakıt temininden ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların turizm gelirleri açısından endişe yarattığını belirttiğini kaydeden Uluçay, Türkiye’de turist sayısında düşüş yaşandığını söyledi. Uluçay turizm gelirlerinde bir olumsuzluk yaratma ihtimalinden bahsetti.

KKTC’de yaz döneminde akaryakıt sorunu yaşanabileceği uyarısında bulunan Uluçay, yedekleme ihtiyacından bahsetti.

Ülkede yaz döneminde turizm tesislerinin ve turistlerin sıkıntı yaşamaması için önlemler alınması gerektiğini belirten Uluçay, Güney Kıbrıs’ta ve İspanya’da turizmde artış yaşandığını söyledi.

Bu dönem turizmden gelecek gelirlerin önemine değinen Uluçay, İngiltere’den gelecek olan turist konusunda somut adımlar atılması gerektiğini anlattı.

Gazimağusa Limanı’nda yolun çökmesiyle ortaya çıkan antik mezara işaret eden Uluçay, bunun önemine değindi.

KKTC’nin gelirlerini artırabilmek için turizm gelirlerini artıracak faaliyetlere ayrıca önem verilmesi gerektiğini kaydeden Uluçay, bu konuda daha fazla çaba gösterilmesini istedi. Dövizdeki gelişmelerden bahseden Uluçay, döviz girdisinin yaz sezonunda çok önemli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs meselesine de değinen Uluçay, gayri resmi görüşmeler yapıldığını hatırlattı.

-Savaşan

UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan, “Resmi Davetli Olarak Katıldığımız Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 3. Sağlık Turizmi Konferansı Bağlamında ‘Hemedan Deklarasyonu’nun Önemi” konulu güncel konuşma istemi ile söz aldı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’na ilişkin bilgi veren Savaşan, 10 ülkenin bahse konu Teşkilata üye olduğunu aktardı.

11-13 Haziran’da İran’da düzenlenen 3. Sağlık Turizmi Konferansı’na katıldığını söyleyen Savaşan, bu konferansa üst düzey katılım olduğunu belirtti. Konferans’ta ele alınan konularla ilgili de bilgi veren Savaşan, ekonomik fayda sağlayacak birtakım kararlar da alındığını söyledi, bu konuda da bilgi verdi. Savaş dolayısıyla ülkeye dönüşte yaşadıklarını anlatan Savaşan, gittikleri güzergahlara bombalar düştüğünü anlattı. Savaşan sağ salim ülkeye ulaşmaları için çalışanlara teşekkür de etti.

Sağlık turizminin öneminden bahseden Savaşan, bu alanda az insanla çok döviz girişi yapıldığını belirtti.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner ise “Hükümetin Yılsonu Karnesi” konulu güncel konuşma yaptı.

Hükümetin karnesinin sıfırlarla ve disiplin suçları ile dolu olduğunu söyleyen Şahiner, Meclis kürsüsünü cevap vermemek için terk eden bakanlar gördüklerini belirten Şahiner, sorulan soruların halkın soruları olduğunu ve yanıtlanması gerektiğini kaydetti.

Esnafın, üreticilerin yaşadığı sıkıntılara değinen Şahiner, kamusal hizmetlerde ülkede Hükümet yokmuş gibi olduğunu söyledi. Hükümetin karnesinde matematiğin sıfır olduğunu öne süren Şahiner, Hükümeti “hesap kitap bilmeyen yapı” olarak niteledi.

Şahiner, 2023 yılında AKSA ile yeni bir sözleşme imzalanması için, “kara temmuz”da sözleşme imzalandığını anlattı.

Kıb-Tek’e yatırım yapılması gerektiğini belirten Şahiner, halkın AKSA ülkede kalsın diye 250 milyon dolar fazladan ödediğini söyledi.

Düzgün sürdürülebilir çevre dostu olarak Güngör’ün rehabilite edilmesi gerektiğini belirten Şahiner, Limanların özelleştirilme işlerinden de bahsetti. Limanların özelleştirilmesi için çıkılan ihalede, 1 milyar dolarlık yatırım istendiğini anlatan Şahiner, "Hükümet Türkçe ve Din kültürü ve ahlak bilgisinden de sıfır aldı" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, söz alarak Salahi Şahiner’e sorular yöneltti. Gardiyanoğlu, “2008 yılında uzatmayı kim yaptı?” sorusunu yöneltti, CTP iktidarını işaret etti.

“2022-2025 arasında kaç okul açıldığını” da soran Gardiyanoğlu, yeni yapılması düşünülen Lefkoşa Devlet Hastanesi projesi kimin döneminde rafa kaldırıldı?” diye de sordu. 2010- 2022’ye kadar sigortalarda verilen teşviklerin miktarını da soran Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk halkının her şeyi bildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Gelecek birleşim 30 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.