MİNİK YÜREKLER

BÜYÜK HEYECAN

China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü, 22 Nisan 2025 Salı günü anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kulübün Futbol Akademisi tarafından düzenlenen “Şampiyonlar Turnuvası”, Lefkoşa’da bulunan Gençlik Gücü Kemal Deniz Antrenman Sahası’nda gerçekleştirilecek.

Turnuvada, Türkiye’den gelen misafir çocuklar ve KKTC’den 100’e yakın minik sporcu sahada ter dökecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın hemen öncesinde düzenlenen organizasyon, çocukların dostluk, dayanışma ve centilmenlik ruhu içinde bir araya gelmesini amaçlıyor.

China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Asbaşkanı Umut Öksüz, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın sporla büyümesi, dostluk ve rekabeti aynı çatı altında yaşaması bizim için çok kıymetli. ‘Her çocuk bir şampiyondur’ anlayışıyla bu özel günde sahamızda hep birlikte olacağız. Tüm spor severleri, aileleri ve çocukları futbol coşkusuna ortak olmaya davet ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Turnuva süresince çocuklara sürpriz hediyeler ve çeşitli ödüller de dağıtılacak. Eğlenceli, renkli ve dostane bir atmosferin hedeflendiği organizasyon, aynı zamanda sporun birleştirici gücüne dikkat çekecek.