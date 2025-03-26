Gençlik Federasyonu 2. Genel Kurulu, Kardeş Ocağı tesislerindeki Gençlik Federasyonu Geçici Merkez Ofisi’nde yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, sekiz üye derneğin delegelerinin katılımıyla düzenlenen genel kurulda, Aralık 2024-Mart 2025 dönemine ait faaliyet ve mali raporlarını incelenerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Genel kurul, Gençlikk Federasyonu Genel Başkan Mustafa Özbilgehan’ı gençlikten sorumlu bakanlık ve Gençlik Dairesi ile imzalanacak protokol için oy birliğiyle yetkilendirdi.