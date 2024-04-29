Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi tarafından yürütülen ve ikincisi "Yolculuk" teması ile gerçekleştirilen “Genç Enerji Video İçerik Yarışması”nı kazananlar açıklandı.

Gençlik Dairesinden yapılan açıklamaya göre, "Gençenerjiburada" adlı Instagram sayfasında yürütülen ve 12 ile 35 yaş aralığındaki gençlerin katılımıyla iki kategoride gerçekleşen yarışmada; 12- 18 yaş kategorisinde Ali Aral Batmaz birinci olurken, 19-35 yaş aralığındaki kategori birincisi ise Dila Dindar oldu.

Ayrıca 2. Genç Enerji Bonus ödülleri kapsamında ise en çok izlenen video ile birinci bonus ödülünü kazanan yarışmacı Mert Can Mavi olurken, katılımcılardan en çok oyu alan Dora Doğa da ikinci bonus ödülünü kazanan yarışmacı oldu.

Yarışmayı kazananlar, 2 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek törenle ödüllendirilecek.

- Yarışmanın jüri üyeleri arasında önceki yarışmanın kazanını gençler de yer aldı

Gençlerin yeni medya araçlarını doğru ve verimli kullanmalarının teşvik edildiği yarışma, bu yıl Merit Lefkoşa Hotel & Casino, Kırnı Piliçleri, Deniz Plaza, Alemdağ Gıda, Önder Alışveriş Merkezi, Orçun Kasap, Ada & Deniz Emlak Ekspertiz ve Uysal Kırtasiye sponsorluğunda düzenlendi.

Yarışmanın jüri üyeliğinde, Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, Proje Koordinatörü Dr. Fatoş Giritli, Prof. Dr. Ahmet Güneyli, Uzm. Psikolog Sevil Hançerli, Yönetmen Doç. Dr. Derviş Zaim, Akademisyen Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, ODTÜ öğretim üyesi Seyhan Özmenek, ARUCAD öğretim üyesi ⁠Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç ve DAÜ öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan yer aldı.

Ayrıca yarışmanın jüri üyeleri arasında 1. yarışmada 1.lik kazanan gençler de yer aldı. 2. yarışmada 1.lik ödülü kazanan yarışmacılar ise gelecek ay düzenlenecek yarışmada jüri olarak yer alma hakkı kazandı.

- Kazananlar

Yarışma sonucunda 12- 18 yaş kategorisinde Ali Aral Batmaz birinci, Ali Ege Kasap ikinci, Dora Doğa ve Melisa Sultan Tokpınar da üçüncülüğü paylaştı.

19-35 yaş kategorisinde ise Dila Dindar birinci, Eylül Karataş ikinci, Talia Ülgülü de üçüncülük kazandı.

2. Genç Enerji Bonus ödülleri kapsamında ise en çok izlenen video ile birinci bonus (yemek) ödülünü Mert Can Mavi, katılımcılardan en çok oyu alan Dora Doğa da ikinci bonus ödülünü kazandı.

Yarışmayı kazanan birincilere 20’şer bin TL, ikincilere 10’ar bin TL, üçüncülere de 5’er bin TL para ödülü verilecek.

Yarışmanın tüm katılımcılarına ise katılım belgesi takdim edilecek.

Genç Enerji Video İçerik Yarışması’nı kazananlara, 2 Mayıs Perşembe günü saat 18.30’da KTAMS 50. Yıl Konferans Salonu’nda düzenlenecek törenle ödülleri verilecek.