Güney Kıbrıs’ta gemi işletmeciliğinden elde edilen gelirin, 2023 yılının ikinci yarısında küçük bir artış gösterdiği belirtildi.

Alithia gazetesi Rum Merkez Bankası’nın verilerine dayanarak 2023 yılının ikinci yarısındaki gelirlerin, aynı yılın ilk yarısına oranla yüzde 2.4 artarak 623 milyondan 638 milyon euroya çıktığını yazdı.

Habere göre 2023 yılının tamamında ise toplam 1 milyar 261 milyon euro elde edildi.

Rum Merkez Bankası yaptığı açıklamada gemi işletmeciliğinin ülke ekonomisinin en güçlü unsurlarından biri olmayı sürdürdüğünü belirtti.