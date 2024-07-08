Geleneksel İskele Festivali, Simge Sağın konseri ile tamamlandı.

Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Haziran’da Edip Akbayram konseri ile başlayan 52. Geleneksel İskele Festivali, Simge Sağın konseri ile sona erdi.

Beş yıl aranın ardından renkleri ve kültürleri yeniden İskele’de buluşturan İskele Belediyesi’nin bu yıl 52.’sini düzenlediği Geleneksel İskele Festivali, 10 gün sürdü.

Festival bünyesinde, bu yıl 27.’si düzenlenen İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali, Larnakalılar Gecesi, Karadenizliler Gecesi, İskele Rallisi, Benon Dervişler Bisiklet Yarışması, Tenis Turnuvası, Minikler Halı Saha Turnuvası, Sporting Yarışması, Satranç Turnuvası, Darts Yarışması, İskele Okçuluk Yarışması, Yağlı Direk Bayrak Kapma ve Dalma Yarışması, Tavla Turnuvası, Olta ile Balık Avlama Yarışması, Kıbrıs Mutfağından Lezzetler Yarışması, Geleneksel Kıbrıs Türk Gecesi ve Çocuk Şenliği yer aldı.

İskele Festivali konserlere de ev sahipliği yaptı. Açılışında Edip Akbayra’ın sahne aldığı festivalde, Grup Otantik, Mert Demir, Yahya, İbrahim Kurşiniler, Selçuk Balcı ve Simge Sağın da konser verdi.