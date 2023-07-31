4 metre yükseklikten denize atlayan şahıs yaralandı

Girne’de dün saat 19.00 sıralarında yaklaşık 4 metre yükseklikteki deniz kenarındaki kayalıklardan denize atlayan 45 yaşındaki Mustafa Ezentaş, deniz içerisinde bulunan kayalıklara başını çarpması sonucu yaralandı.

Ezentaş, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavi ardından, yüz ve başta kırık ve çatlak teşhisi nedeniyle beyin cerrahi servisinde müşahede altına altındı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.