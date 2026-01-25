Geçici öğretmenler, yaşadıkları sıkıntılı süreci ve mağduriyetlerini aktarmak amacıyla siyasi partileri ziyaret etti.

Geçici Öğretmenler Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Cumhuriyetçi Türk Partisi, Ulusal Birlik Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi, Halkın Partisi, Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi yetkilileriyle görüşen öğretmenler, mevcut durumda yaratılan belirsizliklere dikkat çekerek, ivedilikle çözüm talep ettiklerini ifade etti.

Ziyaretlerde geçici öğretmenler; “sistem içerisinde yaşadıkları zorlukları, sürecin nasıl ilerlediğine dair yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve bir gecede tüm hayatlarının altüst olduğunu” dile getirdi.

Anayasa Mahkemesi’nin kararına saygı duyduklarını belirten öğretmenler, kararın yarattığı fiili durum doğrultusunda ortaya çıkan mağduriyetlerinin giderilmesi için destek talep ettiler.