Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de, Salih Miroğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Starling” isimli markette kasiyer olarak çalışırken, müşterilerden aldığı paraları çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Muhammet Aziz Geçgel bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Barış İpek olayla ilgili bulguları aktardı. İpek, zanlı Muhammet Aziz Geçgel’in 17-26 Mayıs 2024 tarihleri içerisinde Girne’de, Salih Miroğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Starling” isimli markette kasiyer olarak çalıştığı esnada müşteriler tarafından alınan market ürünlerini kasasından geçirip müşterilere teslim ettikten sonra ve ürünleri kasadan iptal edip, karşılığında müşterilerden toplamda almış olduğu nakit 6.899,31 TL parayı kasaya teslim etmeyip, tasarrufuna geçirmek suretiyle konu paraları sirkat ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklandığını ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde almış olduğu paraları kumarhanede harcadığını söylediğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının çalışma izninin iptal edileceğini belirterek, tutuklu yargı talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlının 70 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.