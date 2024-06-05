Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Zimbabwe uyruklu öğrenci Philip Tafazwa Kadyaridzire, Kamerunlu Carila Magha Penn ve Libya uyruklu öğrenci Amethyst Blessedfavor Mahmie bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Celal Durukan mahkemede olguları aktardı. Durukan, zanlıların “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” suçlamasıyla tutuklandıklarını söyledi.

Polis,4 Haziran 2024 tarihinde saat 12.30 raddelerinde, Cürümleri Önleme Şubesi'nde görevli bir ekip tarafından Lefkoşa'da, Küçük Kaymak Bölgesi'nde, ZPY 797 plakalı araç içerisinde şüpheli halde tespit edilen zanlı Philip Tafazwa Kadyaridzire’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlıdan yapılan soruşturmada, tasarrufunda bulunan söz konusu uyuşturucu maddeyi, Küçük Kaymaklı, İsmail Beyoğlu Caddesi’nde bulunan bir apartmanda sakin Carila Magha Penn’den aldığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlı Penn’in evinde yapılan aramada

68 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, Penn ile aynı adreste tespit edilen Amethyst Blessedfavor Mahmie’nin tutuklandığını kaydetti. Polis memuru, sorgulanan Penn’in uyuşturucu maddeyi 3 Haziran’da 84 gram aldığını, 2 paketini Philip Tafazwa Kadyaridzire’ye, 8 paketini ise başka şahıslara verdiğini söylediğini açıkladı. Uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini, zanlı Penn’in uyuşturucu verdiği şahısların arandığını kaydeden polis, 3 zanlının da 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.