KKTC’de geçen hafta 16 yangın, 18 özel servis olayı yaşandı.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 2-8 Haziran tarihleri arasındaki yangınlar sonucu toplam 1 milyon 848 bin 500 TL’lik zarar meydana geldi.

Yangınların muhtemel sebepleri, elektrik kaynaklı kısa devre, mangal bacası ve davlumbaz içerisinde biriken yağ kalıntılarının ısınıp alevlenmesi, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik tellerinin birbirine temas edip yere düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması, kişi/ler tarafından temizlik maksatlı yakma ve cam kırıklarının mercek görevi görüp yangına sebep olması olarak sıralandı.

Özel servis olayları ise, yangına karşı tedbir alma, ağaç üzerinde ve apartman içerisinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, evde mahsur kalan şahsın kapı kırılarak, kurtarılıp ailesine teslim edilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak belirtildi.

Yangınların, 10’u Lefkoşa, 3’ü Girne, 1’i Gazimağusa, 1’i İskele, 1’i Geçitkale’de çıkarken, özel servis olaylarının 7’si Lefkoşa, 6’sı Girne, 2’si Gazimağusa, 2’si İskele, 1’i Yeşilköy’de meydana geldi.