Sürat, kaza sebepleri ve rapor edilen suçlar arasında yine ilk sırada

Denetimlerde, 246 araç trafikten men edildi, 3 sürücü tutuklandı

Geçen hafta ülkede meydana gelen 82 trafik kazasında, 76 kişi yaralandı. Sürat, kaza sebepleri ve rapor edilen suçlar arasında yine ilk sırada yer aldı. Denetimlerde, 246 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 5-11 Mayıs tarihlerini kapsayan sürede meydana gelen 82 trafik kazasının 18’i yaralanmayla, 64’ü hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 76 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen kazaların, 26’sı süratli araç kullanmak, 17’si dikkatsiz sürüş yapmak, 17’si kavşakta durmamak, 14’ü yakın takip, 8’i ise diğer etkenlerden oluştu.

Toplam hasar miktarının 5 milyon 251 bin 25 TL olduğu kazaların; 34’ü Lefkoşa’da, 26’sı Girne’de, 14’ü Gazimağusa’da, 4’ü Güzelyurt’ta, 4’ü İskele’de meydana geldi.

-15 bin 179 sürücü kontrol edildi, 2720 sürücü rapor edildi

Aynı dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde, toplam 15 bin 179 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 2720 sürücü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 246 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü ise tutuklandı. Sürücülerin en fazla süratten rapor edildiği suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (1056), Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları (196), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (108), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (65), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (38), Dikkatsiz Sürüş (38), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak (34), Muayenesiz Araç Kullanmak (34), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak (29), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (26), Tehlikeli Sürüş (19), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak (16), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (8), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (5), Trafik Işıklarına Uymamak (5), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (3), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak (3), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak (2), Diğer trafik suçları (1231).”