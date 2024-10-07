İtfaiye Müdürlüğü, geçen hafta içerisinde toplam zarar miktarı 786 bin 500 TL olan 15 yangın ve 20 özel servis olayı meydana geldiğini duyurdu.

30 - 06 Ekim tarihlerini kapsayan rapora göre, yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, elektrik hattına yüklenme, elektrik tellerinin birbirine teması edip atılan kıvılcımların yerdeki kuru otları tutuşturması, baca içerisinde biriken tortuların ısınarak alevlenmesi, trafik kazası sonucu aracın alevlenmesi, çatı katındaki izolasyon malzemelerinin sıcak hava ile temas ederek ısınıp alevlenmesi, kişi/ler tarafından yakma, çalışır durumdaki ocağın üzerinde unutulan yemeğin ısınarak alevlenmesi ve tamamen söndürülmeden atılan sigara izmaritleri olarak sıralandı.

Özel servis olayları ise, trafik kazası sonucu aracı içerisinde, asansörde ve aracı içerisinde kilitli kalıp mahsur kalan şahısların kurtarılması, su kuyusuna düşerek mahsur kalan keçi ile boş su havuzunda mahsur kalan köpeğin kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, ağacın üzerinde ve aracın makine bölümünde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, özel görev ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer aldı.