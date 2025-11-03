Ülke genelinde geçen hafta 11 yangın ve 22 özel servis olayı meydana geldi.

İtfaiye raporuna göre, yangınlar sonucu oluşan zarar miktarı 194 bin TL oldu.

Raporda yangınların muhtemel sebepleri "elektrik kaynaklı kısa devre, kişi/ler tarafından yakma, söndürülmeden atılan sigara izmariti ve temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkması" olarak sıralandı.

Raporda özel servis olayları ise "araçların motor bölümlerinde, duvar kaplama paneli arasında, yüksek ağaçta, çitlerin arasında ve derin kuyulara düşüp mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması" şekleinde yer aldı.